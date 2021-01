Heidelberg – ‚Bündnis für Familie Heidelberg‘ hat eine Überraschungsbox für Kinder in Quarantäne mit Bastelanleitungen, Spiele und Experimente

Heidelberg / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak/”Bündnis für Familie Heidelberg”) – Die nächsten Wochen und Monate werden besonders für Familien weiterhin herausfordernd und belastend. Auf vielen Ebenen und mit unterschiedlichen Maßnahmen und Aktionen wird versucht, Familien zu entlasten und unterstützen. Auch das „Bündnis für Familie Heidelberg“ möchte seinen Teil dazu beitragen und hat deshalb im Netzwerk ein neues Angebot entwickelt. Ab dem 25. Januar 2021 bietet das Bündnis Familien eine „Überraschungsbox für Quarantäne- Kinder“ an. Diese Box können Familien, bei denen ein Kind oder mehrere in Quarantäne sind,

unter info@familie-heidelberg.de zum Selbstkostenpreis von 10 Euro bestellen und bekommen sie

zugeschickt. Die Box gibt es in zwei Varianten, eine für Kindergartenkinder und eine für

Grundschulkinder. In dem Paket sind Bastelanleitungen (inkl. Materialien), Spiele und Experimente

enthalten, die für Abwechslung und kleine Überraschungen in zwei Wochen Quarantäne sorgen.

Die Überraschungsbox startet mit einer besonderen Aktion: die ersten 100 Quarantäne-Kinder,

die sich beim Bündnis für Familie Heidelberg melden, bekommen die Box kostenlos (kostenfrei ist

die Box auch für Familien, die einen Heidelberg-Pass oder einen Heidelberg-Pass+ haben).

„Die Corona-Pandemie stellt Familien mit Kindern im Alltag vor große Herausforderungen. Eine

Quarantäne-Situation kann da zu einer besonderen Belastungsprobe werden. Umso wertvoller

sind Angebote wie die Überraschungsbox des Bündnisses für Familie als praktische Unterstützung.

Solche kreativen Ideen braucht es jetzt,“ sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner.

Für weitere Informationen:

Bündnis für Familie Heidelberg, Hospitalstraße 5, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 1410-16, E-Mail info@familie-heidelberg.de, Webseite www.familie-heidelberg.de