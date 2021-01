Weinheim – Fritteuse in Brand geraten – Gemeldeter Balkonbrand im Prankel kann von Bewohner rechtzeitig gelöscht werden.

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagnachmittag gegen 16:50 Uhr verwechselte eine 90-Jährige Fahrerin eines PKW Mercedes, beim Einparken in einer Tiefgarage im Stadtteil Boxberg, Gaspedal und Bremse ihres Fahrzeuges und beschädigte hierbei mehrere Fahrzeuge. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden an 5 Fahrzeugen in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Dame blieb glücklicherweise unverletzt. ... Mehr lesen »