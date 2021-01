Ludwigshafen – Osman Gürsoy (SPD) neuer Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. – Osman Gürsoy (SPD) und Wolfgang Leibig (CDU) traten in der Stichwahl um das Amt des Ortsvorstehers der Nördlichen Innenstadt am heutigen Sonntag, den 24.Januar 2021 gegeneinander an. Mit 55,3 % gewann Osman Gürsoy die Wahl zum Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt und tritt somit die Nachfolge von Antonio Priolo an.

