Mannheim – Zweite Saisonniederlage für die Adler Mannheim in Straubing

Straubing/Mannheim. Beim Auswärtsspiel bei den Straubing Tigers haben die Adler Mannheim mit 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) die zweite Saisonniederlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in der Süd-Gruppe kassiert. Der Mannheimer Nationalspieler Markus Eisenschmid brachte die Adler in der 30. Minute im zweiten Drittel in Führung. Doch die Straubinger konnten durch Mitchell Heard in der 32. Minute ausgleichen und gingen in der 40. Minute im Mitteldrittel durch Kael Mouillierat in Führung. Wie im ersten Drittel fielen dann auch im Schlussdrittel keine Tore mehr. In der Tabelle bleiben die Adler Mannheim mit 21 Punkten in Führung und haben weiterhin drei Zähler Vorsprung vor dem EHC Red Bull München mit 18 Punkten. Neuer Tabellendritter ist der ERC Ingolstadt mit 16 Zählern, die am Donnerstag beim EHC Red Bull München einen 3:1-Auswärtssieg feierten. Weitere Informationen gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Text Michael Sonnick