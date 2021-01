Ludwigshafen – Ausrüstung mit FFP2-Masken verwaltungsweit gestartet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Kitas: Noch mehr Sicherheit für Erzieher*innen und Eltern – FFP2-Masken und wöchentliche Tests für Erzieher*innen

Die Stadt Ludwigshafen hat ihre Strategie im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung ausgebaut: Aktuell werden weitere Mitarbeiter*innen mit Außenkontakt Zug um Zug mit FFP2-Masken ausgerüstet. “Wir stehen als Arbeitgeberin in einer hohen Verantwortung den Mitarbeiter*innen gegenüber, aber ebenso den Bürger*innen. Die Bürger*innen erwarten, dass wir als Verwaltung unsere gemeinwohlorientierten Aufgaben gerade in dieser schwierigen Zeit erfüllen. Dafür brauchen wir gesunde Mitarbeiter*innen. Wir statten diese daher weiter verstärkt Zug um Zug mit FFP2-Masken aus. Dabei haben diejenigen Priorität, die sehr viel Außen- und Körperkontakt haben wie beispielsweise die Erzieher*innen in den Kitas oder der Kommunale Vollzugsdienst”, kündigt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck an.

Als eine der ersten sollen daher alle Erzieher*innen an den 35 städtischen Kindertagesstätten FFP2-Masken erhalten.

Zudem leitet die Oberbürgermeisterin aktuell in die Wege, dass sich alle Erzieher*innen, ein Mal wöchentlich testen lassen können. “Gesundheitsschutz und Sicherheit unserer Mitarbeiter*innen haben für uns höchste Priorität. Wenn wir unser Kita-Personal so effektiv wie möglich schützen, können wir Eltern zudem ein möglichst verlässliches Betreuungsangebot machen. Gerade dort, wo es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht, und wo Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, braucht es eine gute und zuverlässige Betreuung der Kinder – insbesondere in dieser schwierigen und für viele auch belastenden Zeit. Deshalb bauen wir unsere Schutzmaßnahmen aus”, begründet Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck das Vorgehen der Stadtverwaltung.

