Landau – Antrittsbesuch: Hauensteins Bürgermeister Weißler und Landrat Seefeldt wollen sich für Radweg-Lückenschluss einsetzen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Patrick Weißler ist der neue Mann an der Spitze der Verbandsgemeinde Hauenstein: Der Bürgermeister absolvierte jetzt seinen Antrittsbesuch im Kreishaus. Landrat Dietmar Seefeldt und Bürgermeister Patrick Weißler nutzten die Gelegenheit des Kennenlernens für einen ersten Austausch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hauenstein Patrick Weißler (li.) und Landrat Dietmar Seefeldt nutzten die Gelegenheit des Kennenlernens für einen Austausch. Im Gespräch haben der SÜW-Landrat und der Bürgermeister verschiedene Themen aufgegriffen. Insbesondere der fehlende Radweg zwischen der Ortsgemeinde Lug und der Stadt Annweiler ist den beiden ein Anliegen: Sie sprachen sich dafür aus, sich für den Lückenschluss im Rahmen eines Leaderprogramms einsetzen zu wollen. „Die Vernetzung verschiedener Radwege über die Grenzen der Gemeinden in unserer Region ist sehr wichtig. Zum einen wollen wir durch den Ausbau den Radtourismus fördern und zum anderen eine umweltfreundliche Alternative für die Pendler anbieten“, so Weißler und Seefeldt. Nur wenn die Infrastruktur stimme, könne man die CO2-Belastung auch tatsächlich durch das Umsteigen auf das Rad verringern, sind sich der Landrat und der Bürgermeister einig. Landrat Dietmar Seefeldt wünschte Patrick Weißler, der sein Amt zum 2. November 2020 angetreten hat, viel Erfolg in seiner neuen Position und freut sich nun auf eine gute Zusammenarbeit über die Kreisgrenzen hinweg.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail