Bad Dürkheim – NACHTRAG: 3 Leichen in brennendem Auto aufgefunden – Obduktionsergebnis liegt vor

Bad Dürkheim / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die am Dienstagabend, 19.01.2021, verstorbenen drei Personen wurden heute in der Rechtsmedizin in Mainz obduziert. Hinweise auf Gewalteinwirkungen ergaben sich nicht. Todesursächlich dürfte höchstwahrscheinlich bei allen drei Personen eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in Folge des Brandes gewesen sein.

Ein von der Staatsanwaltschaft Frankenthal beauftragter Brandsachverständiger konnte einen technischen Defekt am Fahrzeug oder einen Unfall ausschließen. Weitere Folgeuntersuchungen, insbesondere zur Identitätsfeststellung sowie eine toxikologische Untersuchung, dauern weiter an.