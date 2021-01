Schifferstadt – Kreuzplatz: Bewegung im Grünen in Aussicht

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Beete, Bepflanzung, Bewegungsparcours – bald soll sich der Kreuzplatz von der Baustelle zum Treffpunkt für Jung und Alt wandeln. Die Firma Flörchinger hat bereits die Pflanzbeete innerhalb der Straßenflächen aufgefüllt und mit einer Barke gesichert. Die Bepflanzung übernimmt die Stadtgärtnerei im Laufe des Frühjahrs. An der Fertigstellung der Brunnenanlage arbeiten die Firma Heberger und die Firma Flörchinger mit vereinten Kräften. Das Schild für die Ruftaxi-Haltestelle in der Hauptstraße wurde um wenige Meter an die Ecke der Nummer 59 versetzt. Der Drehstein inmitten des Kreuzplatzes steht bereits – die übrigen Spielgeräte des Bewegungsparcours werden im Laufe des Frühjahrs eingebaut. Die Stadtverwaltung dankt allen Anwohnern sowie den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis angesichts der mit den Bauarbeiten einhergehenden Herausforderungen.

