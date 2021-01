Ludwigshafen – Zwei Einbrüche in Keller

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen dem 19.01.2021, 11 Uhr und dem 20.01.2021, 07:30 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses in der Sternstraße. Aus dem Keller entwendeten sie diverse Arbeitsgeräte, u.a. ein Laubgebläse. Wer sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de. Auch in der Schützenstraße war es zu einem Einbruch gekommen, das meldete am 20.01.2021, gegen 06:45 Uhr, ein 45-Jähriger. Er war zu seiner Kellerparzelle gegangen und hatte feststellen müssen, dass hieraus mehrere Taschen inklusive Inhalt sowie ein Fernsehgerät gestohlen wurden. Zuletzt war er am 24.12.2020 im Keller. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

