Ludwigshafen – Landesweite Aktion! IHKs beraten zur Berufsorientierung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/MVV Energie AG) – Mit dem Auto das Klima nicht mehr belasten: Das Energieunternehmen MVV schlägt ein neues Kapitel der Elektromobilität in Mannheim auf: In direkter Nähe des Hauptbahnhofs entsteht derzeit der erste Schnell-Ladepark für Elektroautos in der Quadratestadt. Auf dem Parkplatz P4 an der Keplerstraße/Ecke Galileistraße nimmt MVV nun die erste ... Mehr lesen »