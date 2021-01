Ludwigshafen / Kaiserslautern – Lucas Röser wechselt vom 1. FC Kaiserslautern zum Ligakonkurrenten Türkgücü München

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Kaiserslautern – Der Offensivspieler Lucas Röser verlässt den 1. FC Kaiserslautern auf Leihbasis bis zum Saisonende zum Ligakonkurrenten Türkgücü München. Der Aufsteiger aus München liegt nach dem 19. Spieltag in der 3. Liga mit 31 Punkten auf dem hervorragenden vierten Tabellenplatz. Lucas Röser, der am 28. Dezember 1993 in Ludwigshafen geboren wurde, wechselte im August vergangenen Jahres von Dynamo Dresden zum 1. FC Kaiserslautern. Der 27-jährige Pfälzer absolvierte für die Roten Teufel in der 3. Liga, dem DFB-Pokal sowie dem Verbandspokal Südwest insgesamt 40 Partien und erzielte dabei sechs Tore und steuerte vier Torvorlagen bei. Lucas Röser hatte beim 1. FC Kaiserslautern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben.

Auch der Abwehrspieler Jonas Scholz hat seinen Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern aufgelöst. Der 21-Jährige schließt sich dem Regionalligisten FC 08 Homburg an. Jonas Scholz war im Sommer 2018 aus der U19 des 1. FC Nürnberg in die U21 des 1. FC Kaiserslautern gewechselt und unterschrieb ein Jahr später einen Profivertrag am Betzenberg. In der 3. Liga lief der Innenverteidiger, der am Sonntag seinen 22. Geburtstag feiert, in den vergangenen eineinhalb Jahren fünfmal für die Roten Teufel auf, in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kommt er auf 52 Einsätze für den FCK. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Quelle: 1. FC Kaiserslautern

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail