Heidelberg – Zweite Folge der Podcastreihe „Dreamers“ – Das Autorenkollektiv HeidelFriends spricht über ihr interkulturelles Buchprojekt „Nationalität: Mensch!“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit der zweiten Folge der Podcastreihe „Dreamers“ startet das Interkulturelle Zentrum Heidelberg (IZ) ins neue Jahr 2021. Darin unterhält sich die Gastgeberin Jana Stahl mit dem Verein „HeidelFriends“ über deren interkulturellem Buchprojekt „Nationalität: Mensch!“

Die neue Folge ist ab Mittwoch, den 20. Januar 2021, auf allen gängigen Podcastplattformen, so zum Beispiel Spotify, Deezer und Apple verfügbar. Zusätzlich ist die Folge auch auf der Webseite des Interkulturellen Zentrum (www.iz-heidelberg.de) und auf dem Youtubekanal des IZ verfügbar.

20 Autoren und Autorinnen, 1 Geschichte – „Nationalität: Mensch!“

Über 20 junge Heidelberger und Heidelbergerinnen haben ihre Lebensrealitäten in Heidelberg und Deutschland allgemein gemeinsam in einem Buch verarbeitet. Dabei beschäftigen sie sich mit Themen wie Freundschaft, Pubertät, Zukunftsträumen und dem Aufwachsen zwischen zwei Kulturen. Die Jugendlichen lernten bei Schreibworkshops im IZ, wie man eine Routine beim Schreiben entwickelt und wie man seinen eigenen Schreibstil findet. Anfang Oktober erschien letzten Jahres das Buch unter dem Titel: „Nationalität: Mensch“ bei dem renommierten Heidelberger Verlag „Das Wunderhorn“. Durch die Erfahrungen der Protagonistin Yaren flechten die Autor*innen ihre eigenen Lebenswirklichkeiten ein und geben damit jungen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund eine Stimme.

Im Podcast sprechen vier der Autor*innen, Elif Cansu Güler, Lale Oba, Özcan Yoloğlu und Hüseyin Özcan mit Jana Stahl über den Entstehungsprozess, ihre Motivation gemeinsam an einem Buch zu schreiben und über die Reaktionen von Freunden und Verwandten.

Mehr Informationen zum Podcast

Bei entspannter Atmosphäre sprechen die „Dreamers“ eine Stunde lang über Träume und Hindernisse, über Begeisterung und Frustrationen. Jana Stahl, bekannt als „die Wort-Ratgeberin“, ist Gastgeberin der Podcast-Reihe und blickt mit den Gästen des IZ hinter die Kulissen beeindruckender Projekte.