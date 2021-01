Heidelberg – Podcast „Spillover“ mit Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und Pascal Baumgärtner: Sonderfolge zur Kampagne „Zeig’s uns Heidelberg!“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Neue Wege und kreative Lösungen in der Corona-Krise: In einem „Spillover Special“ widmet sich der Podcast der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft der städtisch initiierten Mitmachkampagne „Zeig’s uns Heidelberg!“. Interviewt werden Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner und Pascal Baumgärtner, Leiter des „Metropolink“-Festivals und kreativer Kopf hinter der Kampagne. Sie sprechen über die Motivation und Ziele der Kampagne sowie über die Spillover-Effekte zwischen Stadt und Kreativwirtschaft – „spill over“ bedeutet auf Englisch überschwappen. Die Sonderfolge des Podcasts „Spillover: aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht“ erscheint am Freitag, 22. Januar 2021, auf den Plattformen Spotify, Apple Podcasts sowie auf dem städtischen Youtube-Kanal.

Bei der Initiierung und Umsetzung der „Zeig’s uns!“-Kampagne hat die Stadt Heidelberg bewusst den Schulterschluss mit Akteuren aus der Kultur- und Kreativwirtschaft gesucht. Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner erklärt: „Die AHA+L-Regeln sehen wir zwar überall plakatiert, aber verinnerlichen und akzeptieren wir sie auch? Uns war wichtig, das Bewusstsein und die Bereitschaft zum Einhalten der Regeln mit Hilfe von kreativen, neuen Ideen zu schaffen – nicht nur mit formalen Plakaten, Verordnungen und Verboten, sondern auf neuen Wegen, von Heidelberg für Heidelberg.“ Pascal Baumgärtner ergänzt: „Die ,Zeig’s uns Heidelberg!‘-Kampagne ist eine solidarische Kampagne. Deshalb musste auch eine neue Art der Kommunikation im öffentlichen Raum gefunden werden.“ Im Gespräch mit Moderatorin Susan Weckauf berichten die beiden über Hintergründe und Ziele der Kampagne und über die bereits seit mehreren Jahren existierende Kooperation mit der Kreativwirtschaft.

Das Gespräch mit Oberbürgermeister Würzner und Heidelberger Kreativen wird im Rahmen eines FensterLunch-Treffens am 9. Juni 2021 fortgesetzt. Es findet von 12.30 Uhr bis 14 Uhr live am FensterPlatz in der Kurfürsten-Anlage 58 statt.

Spillover: aus kreativen Leistungen wird Zukunft gemacht!

Im Podcast der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg erzählen Kreative „made in Heidelberg“ von ihren Unternehmen und Ideen, sie berichten über das, was sie umtreibt, und erläutern, wofür sie auf kreative Weise Lösungen suchen. Seit Juli 2020 erscheint jeden Monat eine neue Folge. Der kostenlose Audio-Podcast wird in Kooperation mit dem jungen Heidelberger Start-up Bildbrauerei produziert.

Weitere Informationen: Die Sonderfolge „Zeig’s uns Heidelberg!“ mit Oberbürgermeister Würzner und Pascal Baumgärtner ist ab Freitag, 22. Januar 2021, auf den Plattformen Spotify, Apple Podcasts sowie auf dem städtischen Youtube-Kanal verfügbar: www.youtube.com/user/StadtHeidelberg.

Mehr Hintergründe und Informationen unter www.heidelberg.de/kreativwirtschaft.