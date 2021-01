Heidelberg -Großzügige Spende für Schaustellerverbände – Durch das Geschenkset „Build your own Heidelberger Weihnachtsmarkt“ kamen 45.000 Euro zusammen!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Heidelberg Markeing GmbH) – „Mit so einem immensen Erfolg haben wir nicht gerechnet“, gibt Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing freimütig zu. „Umso schöner ist es aber, dass unsere Geschenksets nicht nur den Kunden eine Freude machen konnten, sondern auch die Heidelberger Schausteller unterstützen. Das war eine Gemeinschaftsleistung!”

Am 20. Januar 2021 übergaben die Vertreter von Heidelberg Marketing, Mathias Schiemer und Joe Schwarz, Leiter der Event-Abteilung, den Scheck an die beiden 1. Vorsitzenden der Heidelberger Schaustellerverbände, Marcel Oswald und Horst Kräher.

In der Vorweihnachtszeit wurden tausende Pakete gepackt: Sie enthielten den original Heidelberger Weihnachtsmarkt-Glühwein vom Weingut Adam Müller, zwei Weihnachtsmarkttassen, darunter die limitierte 2020er-Edition, eine Tüte Magenbrot und eine Tüte gebrannte Mandeln. Also die Original-Zutaten des Heidelberger Weihnachtsmarktes. Zu einem Verkaufspreis von 19,50 Euro wurden die Geschenksets sowohl im Heidelberger Einzelhandel, online und auch bei einer Sonderverkaufsaktion – dem Drive in am ersten Dezemberwochenende – verkauft. Im Vordergrund stand immer, dass der größte Teil des Erlöses an die Heidelberger Schausteller gehen wird, die sonst zu dieser Zeit den Weihnachtsmarkt ausgerichtet hätten. „Vor allem dieser soziale Gedanke hat die Käufer bewegt“, ist sich Mathias Schiemer sicher.