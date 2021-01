Mannheim – Die Adler Mannheim bauen mit Heimsieg gegen Augsburg die Tabellenführung aus

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim haben mit einem knappen 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)-Heimsieg gegen die Augsburger Panther ihre Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in der Süd-Gruppe ausgebaut. Nach einem torlosen ersten Drittel gelang Adler-Verteidiger Denis Reul mit einem Schlagschuss kurz vor Ende (39.28 Minute) des Mitteldrittel die Führung in der SAP-Arena. Im Schlussdrittel erhöhte Felix Schütz nach einem Abpraller in der 48. Minute auf 2:0. Den Gästen aus Augsburg gelang durch Samir Kharboutli mit seinem ersten DEL-Treffer das Anschlusstor zum 2:1-Endstand. In der Tabelle haben die Adler Mannheim mit 21 Punkten nun wieder drei Zähler Vorsprung vor dem EHC Red Bull München mit 18 Punkten. Weitere Informationen gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Quelle:

Text Michael Sonnick