Mannheim – Familie Beetz spendet 55.613,41€ an den SV Waldhof Mannheim 07 e.V.

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Familie Beetz unterstützt den SV Waldhof Mannheim 07 e.V. mit einer Spende in Höhe von 55.613,41€. Das Geld dient dem Ausgleich des Vereins aus den vergangenen zwei Jahren, seit der Saison 2018/2019. Vor zwei Jahren gab die Familie Beetz ihr Wort, welches sie nun gehalten hat. In einem Abkommen hielt sie fest, dass sie den Minusbetrag der Spielzeiten 2018/2019 und 2019/2020 ausgleichen werden. Dieses Geld ist nun beim SV Waldhof Mannheim 07 e.V. angekommen.

„Vor der Spielzeit 2018/2019 haben wir dem e.V. unsere Unterstützung in Form des Ausgleiches der kommenden beiden Spielzeiten zugesichert. Dieses Versprechen nun einzulösen ist für uns selbstverständlich. Die Entwicklungen im e.V. sind wirklich sehr positiv und wir haben großes Vertrauen in die handelnden Akteure. Der Verein ist die Basis für den Profisport und bildet die Zukunft für die kommenden Jahre“, so Christian Beetz.

„Wir bedanken uns bei der Familie Beetz, für die großartige Unterstützung in Form dieser Spende. Das uns entgegengebrachte Vertrauen möchten wir natürlich in Zukunft zurückgeben und in Form der Realisierung des Nachwuchsleitungszentrums schon bald den nächsten Meilenstein erreichen. Die Unterstützung der gesamten Familie Beetz in der vergangenen Zeit ist alles andere als selbstverständlich, weshalb wir besonders dankbar sind“, so Vize-Präsident des SV Waldhof Mannheim 07 e.V. Horst Seyfferle.