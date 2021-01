Ludwigshafen – Weitere Endgeräte für kreiseigene Schulen – Neue Tablets für das Homeschooling

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem bereits im Spätjahr 2020 den Schulen im Rhein-Pfalz-Kreis 310 Laptops zur Verfügung gestellt werden konnten, hat die Kreisverwaltung nun eine weitere Lieferung von 235 Tablets erhalten. Die Tablets wurden schon letztes Jahr bestellt und konnten nach Lieferengpässen nun letzte Woche an Kreisschulen verteilt werden. Das Sofortausstattungsprogramm des Bundes, das zusätzlich zum sogenannten „Digitalpakt Schule“ zur Verfügung gestellt wird, soll die digitale Ausstattung an Schulen verbessern, um den Fernunterricht mit mobilen Endgeräten zu Hause während der Corona-Pandemie zu ermöglichen. Das Programm ist für Schülerinnen und Schüler vorgesehen, die Zuhause kein digitales Arbeitsgerät zur Verfügung haben, die aber bei „Homeschooling“ benötigt werden. „Damit keine Schüler vom digitalen Lernen ausgeschlossen werden, ist es uns sehr wichtig, alle Schüler mit Endgeräten auszustatten. Wir freuen uns, dass eine elektronische Vernetzung in Form von Homeschooling allen Schülerinnen und Schülern, die nicht über ein Laptop oder Tablet verfügen, zugänglich gemacht werden kann.

Bildungsgleichheit darf nicht an der technischen Ausstattung scheitern“, erläutert der zuständige Kreisbeigeordnete Manfred Gräf. Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis hat nach entsprechender Bedarfsmeldung aus den Schulen die Endgeräte beim Land Rheinland-Pfalz bestellt, die nun an die Schüler/innen verliehen werden. Dem Rhein-Pfalz-Kreis wurde insgesamt eine Zuwendung in Höhe von rund 234.000 Euro zur Verfügung gestellt. Nach den ersten beiden Lieferungen mit 545 Endgeräten steht nun noch eine Lieferung mit 116 Tablets und Laptops aus. „Die Corona-Pandemie hat uns in eine noch nie dagewesene Situation gebracht. Die Schülerinnen und Schüler müssen mehrere Wochen lang in ihrem häuslichen Umfeld lernen. Eine entsprechende elektronische Ausstattung ist dabei unumgänglich“, betont Manfred Gräf.