Ludwigshafen – Trainiere mit LU und zeig`, was du draufhast! – Dreiwöchige Bewegungs-Challenge für Ludwigshafener Schüler

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie lange schaffst du es, mit geschlossenen Augen auf einem Bein zu stehen? Kannst du 15 Minuten am Stück laufen? Wie viele Sekunden kannst du die Plank halten? Schüler zwischen acht und 16 Jahren können sich diesen Herausforderungen des Ludwigshafener Lauf-Club e.V. in Kooperation mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ stellen. Vier Übungen aus den Bereichen Koordination, Kraft und Ausdauer gilt es zu bewältigen. „Leider findet coronabedingt derzeit weder eine Präsenz-Vereinstraining noch Schulsport statt. Mit dieser dreiwöchigen Challenge wollen wir die Motivation, den Spaß am Sport und an der Bewegung aufrechterhalten“, betont Saskia HelfenfingerJeck, Übungsleiterin beim LLC und Bewegungsmanagerin der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ für die Stadt Ludwigshafen. Im Mittelpunkt der Challenge stehe die regelmäßige

Bewegung, nicht der Leistungsgedanke, betont sie.

„Es ist doch schön zu beobachten, wie sich jeder Einzelne von Woche zu Woche steigert.“ Begleitet wird der Sportler bei seinen Aktivitäten von LU, dem immer gut gelaunten Maskottchen. Sämtliche Schulen, Vereine, Einrichtungen und Institutionen können sich kostenlos an der Challenge beteiligen. Wer alle Übungen absolviert hat, sendet den ausgefüllten Bogen an s.helfenfingerjeck@lsb-rlp.de. Unter allen Teilnehmern werden drei Preise – die Gesellschaftsspiele Twister, SkipBo und ein Springseil mit Zähler – verlost. Jedes Kind bzw. jeder Jugendliche erhält per E-Mail eine digitale, personalisierte Urkunde. Der Bogen für die Challenge kann auf www.ludwigshafener-lc.de oder https://land-in-bewegung.rlp.de heruntergeladen werden. Rückfragen: Saskia Helfenfinger-Jeck, s.helfenfinger-jeck@lsb-rlp.de, Tel: 01522 1948582