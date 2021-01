Ludwigshafen – Online-Meditationskurs an der VHS

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Online-Kurs “Einführung in buddhistische Meditation” der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen beginnt am Mittwoch, 27. Januar 2021, um 17.30 Uhr. Der Kurs umfasst fünf Termine, an denen jeweils 90 Minuten geübt wird. Mit Hilfe der Meditation soll der Geist zur Ruhe kommen, eine wohltuende Wirkung erzeugt werden. Im VHS-Kurs liegt der Schwerpunkt auf Zen-Meditation. Die Gebühr beträgt 45 Euro. Im Kurs wird die VHS-Lernplattform “vhs.cloud” eingesetzt. Bei der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden die nötigen Informationen zur Registrierung. Am ersten Kurstag sollten sie bereits 15 Minuten vor Kursbeginn im virtuellen Kursraum sein. Anmelden kann man sich an der VHS telefonisch unter 0621 504-2238 oder online unter www.vhs-lu.de.

