Ludwigshafen – Herausragendes Förderergebnis in Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Jahr 2020 wurden mit der sozialen Wohnraumförderung des Landes in

Ludwigshafen 217 bezahlbare Mietwohnungen mit einem Zuschuss- und Kreditvolumen von 24,2 Millionen Euro gefördert. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis, das klar die Erfolge der Programmverbesserungen und der Kooperationsvereinbarung, die wir mit der Stadt geschlossen haben, zeigt“, sagte Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen heute in Mainz. Insgesamt wurde in Rheinland-Pfalz im Jahr 2020 mit über 337 Millionen Euro das bislang höchste Zuschuss- und Kreditvolumen für die soziale Wohnraumförderung bewilligt und 2.848 Wohneinheiten gefördert. Insbesondere vor dem Hintergrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sei das Förderergebnis herausragend. Die Ministerin dankte den Bauherrn für ihr konsequentes Engagement bei der Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum auch im schwierigen Corona-Jahr 2020. „Die bedarfsorientierte Schaffung von Wohnraum ist eines unserer Kernthemen für die kommenden Jahre. Das habe ich erst vor ein paar Tagen in meiner Neujahrsrede deutlich gemacht. Wir sind sehr dankbar, dass uns das Land Rheinland-Pfalz mit der sozialen Wohnraumförderung dabei ein verlässlicher Partner ist“, erklärte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.

„Teil unseres Erfolgsrezepts sind auch die hohen Tilgungszuschüsse. Ein Tilgungszuschuss bedeutet, dass ein Darlehen nicht komplett zurückgezahlt werden muss, was die Konditionen der Landesprogramme noch attraktiver macht“, so die

Ministerin weiter. Im Jahr 2020 wurden allein bei der Mietwohnraumförderung rund 38 Millionen Euro an Tilgungszuschüssen gewährt. „Auch beim Kauf oder Bau eines Eigenheimes erhalten Haushalte innerhalb der Einkommensgrenzen mit den Tilgungszuschüssen eine zusätzliche finanzielle Unterstützung“, sagte Ahnen abschließend.