Ludwigshafen – Diebstahl aus Auto

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit vom 18.01., 18:30 Uhr bis zum 19.01.2021, 16:00 Uhr entwendeten Unbekannte Dokumente und Schlüssel aus einem schwarzen VW Golf. Das Auto war zur Tatzeit, vermutlich unverschlossen, in einem Carport in der Weißenburger Straße geparkt. Der/die unbekannte/n Täter zerkratzten außerdem das Auto und beschädigten eine Überwachungskamera. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder verdächtige Personen/Fahrzeuge in der Weißenburger Straße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail