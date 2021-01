Ludwigshafen – 19 jähriger bei Unfall mit LKW schwerverletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Bei einem Unfall schwerverletzt wurde am Dienstagmittag ein 19-jähriger Fußgänger. Gegen 12:15 Uhr kam es in der Rheingönheimer Straße zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und einem auf der Straße fahrenden Lkw. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .