Wiesloch – „FREI-Talk“ mit Jens Brandenburg

Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar.

„FREI-Talk“ mit Jens Brandenburg (Gast: Prof. Dr. Erik Schweickert MdL)

Raus aus der Krise: Mittelstand stärken

Die deutsche Wirtschaftsleistung ist in der Pandemie eingebrochen. Besonders hart trifft es den Mittelstand. Allein in Baden-Württemberg mussten 123.000 Betriebe ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Im Hotel- und Gaststättengewerbe gibt es einen Umsatzeinbruch von -46 Prozent. Auch nur indirekt vom Lockdown betroffene Branchen wie der Maschinenbau verzeichnen deutliche Umsatzeinbußen. Die milliardenschweren Hilfsmaßnahmen des Staates kommen vor Ort kaum an. Experten warnen vor einer Insolvenzwelle im Mittelstand. Welche wirtschaftlichen Folgen hat der Lockdown? Warum kommen die Hilfen nicht an? Und wie kommen wir raus aus der Krise?

Um diese und weitere Fragen zu diskutieren, lädt der FDP-Bundestagsabgeordnete Dr. Jens Brandenburg am kommenden Freitag, den 22. Januar um 17 Uhr wieder zu seinem virtuellen „Frei-Talk“ ein. Das Thema lautet dieses Mal: „Raus aus der Krise: Mittelstand stärken“. Gesprächspartner ist Prof. Dr. Erik Schweickert, wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP/DVP-Fraktion im Landtag Baden-Württemberg. Interessierte können sich über die Anwendung „GoToMeeting“ per Smartphone, Tablet, Computer oder Telefon zuschalten und sich per Video am Gespräch beteiligen. Weitere Informationen unter www.frei-talk.de