Mannheim – Fernsehgottesdienst auf RNF am 24. Januar aus der Gnadenkirche

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Fernsehgottesdienst auf RNF am 24. Januar aus der Gnadenkirche (19.01.2021, Mannheim) Am Sonntag, 24. Januar um 10 und um 14 Uhr strahlt das Rhein-Neckar-Fernsehen einen Gottesdienst aus der evangelischen Gnadenkirche aus. Sie ist eine von bundesweit 43 Kirchen, die nach 1945 als sogenannte „Notkirchen“ entstanden und Zeichen der Hoffnung waren. Gottesdienste vermitteln Zuversicht und Hoffnung. Den Fernsehgottesdienst am 24. Januar gestalten Haupt- und Ehrenamtliche aus der Auferstehungs- und Gnaden- und der Gemeinde Waldhof-Luzenberg, die als Kooperationsregion Waldhof-Gartenstadt zusammenarbeiten. Pfarrer Sam Lee, Ehrenamtliche und Musiker der Kooperationsregion gestalten den liturgischen Rahmen des Gottesdienstes, in dem Pfarrerin Miriam Waldmann und Pfarrer Jochen Waldmann eine Dialogpredigt halten. Nach der Ausstrahlung ist der Gottesdienst rund um die Uhr zu sehen in der Mediathek www.rnf.de/kirche.

Die 1949 fertiggestellte Gnadenkirche war seinerzeit ein Zeichen der Hoffnung. Sie ist einer von bundesweit 43 Sakralbauten, der nach Ende des Zweiten Weltkrieges als sogenannte „Notkirche“ nach Plänen des Architekten Otto Bartning errichtet wurde. Die Evangelische Kirche in Deutschland und der Genfer Weltrat der Kirchen hatten dieses Aufbauprogramm für deutsche Städte entwickelt. Es galt, Kirchen einfach, schnell und kostengünstig zu bauen. Bartning sprach in diesem Zusammenhang nicht von vermeintlich provisorischen „Notkirchen“, sondern lieber von „Notzeitenkirchen“. Die Gnadenkirche wurde 1947-49 als eine Holzskelettkonstruktion errichtet. Für das Mauerwerk wurden auf Empfehlung Bartnings und als symbolisches Zeichen Ruinensteine eingesetzt. Die roten Sandsteinquader der Gnadenkirche stammen von Kriegsruinen der Mannheimer Innenstadt. Aus Kostengründen blieb der Glockenturm zunächst unvollendet und wurde erst 1954 fertiggestellt.

