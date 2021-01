Mannheim – Covid-Schnelltestzentrum in der Neckarstadt West erfolgreich gestartet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Über 400 Tests in der ersten Woche durchgeführt

Seit Montag, 11. Januar 2020 ist das neue Schnelltestzentrum in der Fardelystraße 1 am alten Stromwerk in der Neckarstadt West geöffnet. Dort kann man sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Bereits in der ersten Woche wurden über 400 Tests im Drive-In Schnelltestzentrum durchgeführt.

Die Nachfrage nach Gewissheit ist groß. Erste Patienten kamen bereits in den frühen Morgenstunden, um sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Auf das Corona Virus wird wahlweise mit RT-PCR Tests und Antigen Schnelltests getestet. Außerdem werden Antikörper-Schnelltests angeboten, die den Patienten eine verlässliche Auskunft geben, ob

durch eine Infektion noch Antikörper im Blut vorhanden sind.So wurden in der ersten Woche der neuen Teststation insgesamt 269 Antigen-Schnelltests, 99 RT-PCR-Tests sowie 43 Antikörper-Schnelltests durchgeführt. Dabei fielen 8 der Antigen-Schnelltests positiv auf das Covid-19-Virus aus.

Schneller Ablauf und keine Wartezeiten: Termine werden vorab online gebucht!

Das Schnelltestzentrum ist in einem Einbahnstraßensystem aufgebaut. Nach vorheriger Terminvereinbarung kann der Drive-In sowohl mit dem Auto oder dem Fahrrad durchfahren,als auch zu Fuß durchlaufen werden. Der gesamte Prozess dauert nur 1-2 Minuten. Die Termine für die jeweiligen Tests werden im Vorhinein über das Online-Buchungssystem auf

www.schnelltestzentrum-mannheim.de gebucht. Dadurch wird ein kontaktloser Zugang zum Zentrum gesichert und Wartezeiten verhindert.

Nach dem Check-In wird der Abstrich durchgeführt. Dies dauert nur wenige Sekunden. Anschließend kann das Gelände direkt verlassen werden.Das Ergebnis der Schnelltests ist nach etwa 15 bis 30 Minuten über das Smartphone mittels

personalisiertem QR-Code abrufbar.Beim RT-PCR-Test wird das Ergebnis aus dem Labor innerhalb von ca 24 Stunden per

E-Mail übermittelt und liegt spätestens am Abend des Folgetages vor.

Testung auch für Unternehmen oder größere Gruppen

Durch den schnellen und digitalisierten Ablauf der Corona-Tests können über 100 Tests pro Stunde durchgeführt werden. Für Unternehmen oder größere Gruppen werden spezielle Zeitslots reserviert. Außerdem ist es möglich dass ein mobiles Team im jeweiligen Betrieb vorbei kommt.

Große Teams und Firmen können sich telefonisch unter 0621 49078280 oder per E-Mail unter info@schnelltestzentrum-mannheim.de melden, um ein gesondertes Zeitfenster zu reservieren.

Fotos:© Veranstalter

Quelle Nachtmarkt am Stromwerk