Frankenthal – Gefährliche Körperverletzung bei Familienstreit auf dem Friedhof – Zeuge gesucht

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, den 16.01.2021, zwischen 16:00 Uhr – 17:00 Uhr, kam es auf dem Hauptfriedhof in Frankenthal zu einem Streit zwischen einer 54-Jährigen Frau und deren 23-jährigen Nichte. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe die jüngere Frau ihrer Tante sowohl mit der Faust, als auch mittels eines Laubrechens, ins Gesicht geschlagen. Neben Verletzungen im Gesichtsbereich trug die Dame auch leichte Verletzungen an der linken Hand davon. Ein unbeteiligter Passant kam der verletzten Frau schließlich zur Hilfe. Die Personalien des Helfers und gleichzeitig potentiellen Zeugen der Körperverletzung sind derzeit nicht bekannt. Der Vorfall wurde erst später bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

