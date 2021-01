Worms – Einbruch – Automaten in Gaststätte aufgebrochen

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Gaststätte in der Martinspforte ist Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Am heutigen Morgen, um 1:00 Uhr stellt der Betreiber der Bar die offenstehende Eingangstür und den Einbruch fest. In der Zeit seit Sonntag, 14:00 Uhr gelangen die Täter auf bislang noch nicht bekannte Weise in das Innere des Lokals, wo sie zwei Spielautomaten und einen Dartautomaten gewaltsam aufbrechen und das Bargeld hieraus entwenden. Beim Versuch einen weiteren Spiel- sowie einen Zigarettenautomaten aufzubrechen scheitern die Einbrecher und können ungesehen flüchten. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

