Weinheim – Nikolausaktion 2020

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Dieses Jahr kam der Nikolaus des Jugendwerk Rhein-Neckar digital ins Haus der Familien. Leider war es aufgrund von Covid-19 nicht möglich die Familien am 6. Dezember mit einem persönlichen Nikolausbesuch zu überraschen. Allerdings hat es sich das Jugendwerk nicht nehmen lassen, den Kindern trotzdem eine Freude zu bereiten. Es gab zwei Möglichkeiten, um dieses Jahr mit dem Nikolaus in Kontakt zu treten. Zum einen, die Digitale Live-Interaktion wofür sich 5 Familien entschieden haben und zum anderen, ein personalisiertes vorproduziertes Video vom Nikolaus und seinen Engeln, wofür sich 27 Familien entschieden haben. Somit waren es insgesamt 32 Familien die sich für den Digitalen Nikolausbesuch mit seinen Engeln 2020 angemeldet haben. Da Distanz in der Digitalen Welt keine Rolle spielt, konnte der Nikolaus in diesem Jahr sogar von Weinheim bis nach Augsburg reisen. Unsere freiwilligen Nikoläuse und Engel haben dieses Jahr also sehr viel Digitale Arbeit geleistet und fleißig Videos aufgenommen oder über Zoom mit den Kindern gesprochen, gesungen und musiziert. Bei der Digitalen Live-Interaktion bewies ein Kind großen Mut und spielte dem Nikolaus und den Engeln sogar ein Lied auf der Klarinette vor und bereitete damit allen eine große Freude.

Hier noch ein paar persönliche Worte von unserem Nikolaus:

Auch für mich als Nikolaus war es trotz der Distanz zu den Familien eine schöne aber auch spannende Erfahrung. Schließlich hat all der Zauber gefehlt, der sonst sofort einsetzt, wenn man als Nikolaus an eine Tür klopft und von großen Kinderaugen begrüßt wird. Daher war meine größte Befürchtung, dass sich die schöne Nikolausstimmung nicht durch die Kamera übertragen lässt. Aber nachdem ich auf dem schön dekorierten Stuhl platzgenommen und das goldene Buch in den Händen hielt in dem die Wichtel all die Wohl- und Missetaten der Kinder notiert hatten, war von der fehlenden Stimmung nichts mehr zu spüren! Nach dieser erfolgreichen Digitalen Nikolausaktion erhielt das Jugendwerk für diese schöne Aktion nur positives Feedback. Alle Kinder waren begeistert und haben keinen Moment an der Echtheit des Nikolauses und den Engeln gezweifelt. Auch die Eltern fanden die Videos herzallerliebst und haben sich sofort für das Jahr 2021 angekündigt. Für die Spenden der Familien möchte sich das Jugendwerk Rhein-Neckar ganz herzlich bedanken.

Kontakt:

AWO Kreisverband Rhein-Neckar e. V.

Mona Wiest

Burggasse 23, 69469 Weinheim

Telefon: 06201 4853-264 ● Mona.wiest@awo-rhein-neckar.de

Bürozeiten: Mo-Mi 9:00-16:00 Uhr

http://kjw-rhein-neckar.de/