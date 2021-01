Speyer – Fußstreifen im Bereich Stadthalle, Otto-Mayer-Straße, Schützenpark

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag führte die Polizei Speyer im Zeitraum 19:30 – 20:30 Uhr Fußstreifen im Stadthallenpark, dem Schulhof der Doppelgymnasien in der Otto-Mayer-Straße und im Schützenpark durch. Während an der Stadthalle und in der Otto-Mayer-Straße niemand angetroffen werden konnte, wurde im Schützenpark eine 3-er-Personengruppe festgestellt und kontrolliert. Gegen eine 26-jährige Frau aus Speyer wurde in diesem Zusammenhang ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt eingeleitet. Bei ihr konnte ein angerauchter Joint aufgefunden und sichergestellt werden.

