Speyer – Einbruch in Lagerraum des Kletterwaldes Speyer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte Täter verschafften sich in den frühen Morgenstunden des Montags gegen 01:30 Uhr unberechtigten Zutritt in einen Lagerraum des Kletterwaldes Speyer im Ersten Richtweg. Die Holztür zu dem Lagerraum wurde hierzu aufgebrochen. Im Lagerraum befanden sich keine Wertsachen, sodass letztlich Nichts entwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen im Bereich des Kletterwaldes Speyer aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

