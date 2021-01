Ludwigshafen – Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag in der Zeit von 5:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr wurde in der Stefan-Zweig-Straße ein geparkter grauer Mercedes A-Klasse beschädigt. Vermutlich hatte der Verursacher den Mercedes beim Ein- oder Ausparken vorne links touchiert. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden am Mercedes zu kümmern. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

