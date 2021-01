Ludwigshafen – AWO kostenlose FFP2-Masken für die Hartz IV. Bezieher*innen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus am Montagmorgen gegen 1 Uhr in der Ringstraße entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro. Nachbarn hatten die Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf gewählt. Die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim verschaffte sich Zutritt und konnte den Brand in der Küche im 1. Obergeschoss schnell löschen. Ein Übergreifen auf ... Mehr lesen »