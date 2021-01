Landau – EWL hält Wintereinbruch stand – Räum- und Streudienst mit voller Einsatzstärke unterwegs – Abfallsammlung fährt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Winter kam in der vergangenen Woche mit voller Wucht und brachte Landau nach längerer Pause auch wieder Schnee. „Unser Winterdienstteam ist mit allen verfügbaren Kräften unterwegs. Einsätze in diesem Umfang gab es in der jüngeren Vergangenheit selten“, berichtet Falk Pfersdorf, Vorstandsmitglied des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL). Gerade der kontinuierliche Schneefall verlange den 20 Männern und Frauen einiges ab, die mit zwei Großräumfahrzeugen und einem zusätzlichen Traktor unterwegs sind. Insgesamt kümmert sich das Winterdienst-Team um rund 85 Kilometer Straßen und zusätzlich 20 Kilometer Rad- und Fußwege. Bereits um fünf Uhr in der Früh waren die ersten Räumfahrzeuge unterwegs.

Genug Streumittel im Vorrat

Der Einsatz lief reibungslos, auch dank der guten Vorbereitung. Denn das Bauhof-Team plant langfristig, lagerte vorsorglich Auftaumittel wie Streusalz und Sole ein und legte seine Teams in Bereitschaft bereits im Herbst fest. Eine direkte Anbindung an spezielle Wetterdienste, teilweise auf Basis von Radardaten, sorgte für den schnellen Einsatz bereits in den frühen Morgenstunden. Ebenfalls gut und störungsfrei lief die Abfallsammlung, die auch von Beschäftigten des EWL durchgeführt wird. „Mein herzlicher Dank und meine große Anerkennung an alle, die bei Wind und Wetter in diesen Tagen ihren Dienst tun und den Bürgerinnen und Bürgern freie Fahrt und gesicherte Entsorgung ermöglichen.“, lobt Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron die Beteiligten. Und äußert abschließend noch eine Bitte: „Bitte fahren Sie vorsichtig und mit angemessener Geschwindigkeit. Trotz aller Vorbereitungen und Arbeiten des EWL bitte ich Sie, Ihren Fahrstil den Wetterbedingungen anzupassen. Und ein freundliches Lächeln und ‚Daumen hoch‘ sind für unsere Mitarbeiterinnen ganz sicher eine zusätzliche Motivation, ihren Job so gut und so effizient wie möglich zu machen – für uns alle.