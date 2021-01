Ladenburg – Unbekannter schlägt Scheibe eines Fahrzeugs ein und entwendet Geldbörse – Polizei sucht Zeugen

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter schlugen am Sonntag in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr die Seitenscheibe eines grünen BMW Mini ein, der im Schlittweg in Höhe des Anwesens 37 geparkt war und entwendeten die hochwertige schwarze Geldbörse vom Beifahrersitz. Außer einer geringen Bargeldsumme befanden sich in dem hochwertigen Portemonnaie die Identitätsdokumente der Fahrzeugführerin, ihre Bankkarte sowie weitere persönlichen Mitgliedskarten. Sachdienliche Hinweise auf die bislang unbekannten Täter und den Tathergang nimmt das Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, entgegen.

