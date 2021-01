Ladenburg – Austausch der Hauptwasserzähler

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In den nächsten Wochen und Monaten erfolgt der turnusmäßige Austausch der Hauptwasserzähler. Vom Austausch sind Wasserzähler mit dem Eichjahr 2014 und 2015 betroffen. Für den Austausch hat die Stadt Ladenburg die Firma NZR Service GmbH beauftragt. Die Firma NZR Service GmbH wird die Grundstückseigentümer anschreiben, bei denen der Hauptwasserzähler gewechselt werden muss, und Informationen über den Ablauf und den Zeitraum des Zählerwechsels sowie mitteilen, was von dem jeweiligen Grundstückseigentümer zu beachten ist. Die Firma hat ein betriebliches Maßnahmenkonzept entwickelt, um ein einheitliches Vorgehen unter Einhaltung der Hygienestandards sicherstellen zu können. Die Stadt Ladenburg bittet um Unterstützung, damit ein reibungsloser Ablauf der Austauschaktion erfolgen können. So sollte um den Hauptwasserzähler genügend Platz vorgehalten werden.

Nach dem Eichgesetz vom Land Baden-Württemberg ist die Stadt Ladenburg verpflichtet, alle Wasserzähler in einem regelmäßigen Turnus zu wechseln. Die zur Messung des Wasserverbrauchs in den Abnahmestellen eingebauten Wasserzähler unterliegen hinsichtlich ihrer Messgenauigkeit den eichrechtlichen Vorschriften und sind somit nach Ablauf von sechs Jahren zwingend durch einen neuen geeichten Wasserzähler zu ersetzen. Für die Mitarbeiter der Firma NZR Service GmbH wurden Ausweise seitens der Stadt Ladenburg mit Name, Dienstsiegel und Foto erstellt, damit sich die entsprechenden Mitarbeiter vor Ort ordnungsgemäß ausweisen können.