Heidelberg – Reges Besucheraufkommen in den Höhenlagen nach ergiebigen Schneefällen

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach den ergiebigen Schneefällen der vergangenen Nacht waren in den höhergelegenen Touristenregionen rund um den Königstuhl, insbesondere in den Bereichen Ziegelhausen und Wilhelmsfeld, aber auch in Neckargemünd und Leimen, die dortigen Parkplätze bereits ab 11:00 Uhr nahezu ausgelastet und die jeweiligen Rodelhänge durch Familien und Wintersportler stark frequentiert. Aus diesem Anlass wurde das mit der Stadt Heidelberg abgestimmte Einbahnstraßenkonzept im Bereich des Königstuhls durch die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim bereits ab 09:00 Uhr umgesetzt. Ab 13.00 Uhr waren die Parkmöglichkeiten der Rodelwiesen in den genannten Bereichen durchgängig besetzt. Zahlreiche Falsch- und Wildparker mussten in diesem Zusammenhang beanstandet werden. Zeitgleich konnte durch kurzfristige Verkehrssperren am Königstuhl und dem Speyerer Hofweg das Verkehrsaufkommen reguliert und ein Freihalten der Rettungswege gewährleistet werden.

Neben den Verkehrswegen kam es auch auf den Rodelwiesen in den Regionen Heidelberg, Leimen und Neckargemünd, infolge des hohen Besucheraufkommens zu entsprechenden Verdichtungen. Hier wurden gezielt Beamte eingesetzt, welche die Besucher hinsichtlich der geltenden Bestimmungen der CoronaVO sensibilisierten. Diese reagierten überwiegend verständnisvoll und passten ihr Abstandsverhalten entsprechend an. Mit Einbruch der Dämmerung nahm der Besucherzustrom in allen Bereichen ab 16:30 deutlich ab. Die polizeilichen Maßnahmen und alle verkehrslenkenden Maßnahmen konnten um 17.00 Uhr aufgehoben werden. Insgesamt registrierten die eingesetzten Beamten 115 Parkverstöße und 13 Verstöße gegen die Bestimmungen der CoronaVo.

Bild Archiv