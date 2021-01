Frankenthal – Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Geschädigte stellte ihren Pkw der Marke Hyundai in der Zeit von Samstag den 16.01.2021, 19:30 Uhr, bis Sonntag 17.01.2021, 12:00 Uhr, in der Johannes-Kapper-Straße, Höhe Hausnummer 2 in 67240 Bobenheim-Roxheim ab. Unbekannte Täter zerkratzen in diesem Zeitraum die Beifahrerseite des Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

