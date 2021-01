Edenkoben – Anmeldung zu den eLigen ab sofort möglich

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem erfolgreichen Winter-Qualifier im eFOOTBALL ist die Einteilung der qualifizierten Vereine in die eLigen des SWFV abgeschlossen. Ab voraussichtlich 06.02.21 startt der SWFV mit den eLigen und dem ersten Spieltag. Über 90 Teams haben sich bereits über den Winter-Qualifier von der eVerbandsliga über die eLandesligen bis zu den eBezirksligen qualifiziert. Der SWFV möchte seinen Spieler*innen und Mitgliedsvereinen zum einen die Möglichkeit bieten, 2. Mannschaften in den eBezirksligen nachzumelden. Des Weiteren können Vereine, die sich nicht über den Winter-Qualifier qualifiziert haben, eine Neuanmeldung einer ersten Mannschaft durchführen, in den eBezirksligen einsteigen und das Feld von hinten aufrollen. Meldezeitraum bis einschließlich 24.01.2021; alle weiteren Infos, Durchführungsbestimmungen und Anmeldung bei www.swfv.de. Bei Fragen können sich Interessierte auch jederzeit per Mail an efootball@swfv.de wenden, der AK eFOOTBALL hilft gerne weiter.

