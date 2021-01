Wiesloch – “Unser Wald heute und morgen” – FDP-Landtagskandidat Thorsten Krings lädt ein zum Online-Talk mit Forst-Experte Hubert Speth

Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar

Der FDP-Landtagskandidat im Wahlkreis 37 (Wiesloch) Prof. Dr. Thorsten Krings lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein zur Diskussion über „Unser Wald heute und morgen“. Besonderes Augenmerk gebührt dabei den Fragen “Welche Auswirkungen werden Klimawandel, Artensterben und menschliche Eingriffe auf unsere Waldgebiete haben? Und welche Strategien können wir dem entgegensetzen?”

Diese Gesprächsrunde findet statt als Online-Talk am Samstag 30.01.2021 von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Gastredner ist Prof. Dr. Hubert Speth. Er ist Forstwirt mit langjähriger Erfahrung im internationalen Holzhandel. Der ehemalige Inhaber einer Holz-Import-Firma und Waldbesitzer beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit den Veränderungen in unseren Wäldern und sucht nach Lösungsansätzen, wie eine moderne Forstwirtschaft auf die Folgen des Klimawandels reagieren kann. Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte liegen im Themenbereich Nachhaltigkeit.

Bitte melden Sie sich zuvor per Mail an bei Thorsten Krings unter thorsten.krings@fdp-wiesloch.de. Nach der Anmeldung werden Sie die Zugangsdaten zu diesem Online-Talk erhalten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fdp-wiesloch.de.

