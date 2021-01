Ludwigshafen – Streit um Einkaufswagenpflicht endet mit Körperverletzung

Ludwigshafen- Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am Freitag, 15.01.2021, zwischen 18.00 und 18.15 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt im Rathauscenter zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 46jährigen Mann aus Ludwigshafen und einem 38jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter des Einkaufsmarktes. Grund für den Streit war die derzeitige Regelung des Einkaufsmarktes, dass man ohne Einkaufswagen den Markt nicht betreten darf. Nach dem verbalen Streit verließ der 46jährige Mann wutentbrannt das Rathauscenter und kam kurze Zeit später mit seinem 48jährigen Bruder wieder in den Einkaufsmarkt. Die beiden Männer hätten sich jetzt an eine 34jährige Kassiererin des Marktes gewandt und auf diese verbal eingewirkt. Die beiden Männer wurden daraufhin von einem 30jährigen Mitarbeiter des Geschäftes verwiesen. Der 48jährige Mann packte den 30jährigen Mitarbeiter deswegen am Hals und schlug diesem unvermittelt in den Gesichtsbereich. Außerdem schlug auch der 46jährige Mann dem 30jährigen Mitarbeiter in das Gesicht. Kurz nach diesem körperlichen Übergriff der beiden Männer auf den Mitarbeiter des Einkaufsmarktes, trafen mehrere Polizeibeamte vor Ort ein. Da die beiden Männer auch aggressiv gegenüber den Polizeibeamten auftraten, mussten die beiden Männer gefesselt und einer der Männer zu Boden gebracht werden. Beide Männer wurden im Anschluss zwecks weitere polizeilicher Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Nachdem bei dem stark alkoholisierten 48jährigen Beschuldigten eine Blutprobe entnommen wurde, konnte die beiden Brüder wieder die Polizeidienststelle verlassen. Gegen die beiden Brüder wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de