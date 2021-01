Angelbachtal – 43-jähriger Mann aus Angelbachtal wird vermisst

Angelbachtal/ Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Seit dem 13.01.2021 wird der 43-jährige Sven E. aus Angelbachtal bei Sinsheim vermisst. Letztmalig wurde der Sven E. gegen 14:00 Uhr am 13.01.2021 in Angelbachtal an seiner Wohnanschrift gesehen. Seither verliert sich seine Spur, weshalb sein gegenwärtiger Aufenthaltsort derzeit nicht bekannt ist.

Aufgrund der Gesamtumstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Sven E. in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Er trägt einen 3-Tage-Bart und hat eine Narbe am rechten Auge. Er ist bekleidet mit einer schwarzen Jacke der Marke “Engelbert Strauß”, einer hellblauen “stonewashed” Jeanshose und rotweißen Turnschuhen der Marke “Nike”.

Für sachdienliche Hinweise wurde bei der Kriminalpolizei Heidelberg ein Hinweistelefon unter 0621/174-4444 eingerichtet.