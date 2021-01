Walldorf – SAP SE erweitert Vorstand: Julia White neuer Chief Marketing and Solutions Officer, Scott Russell übernimmt Customer Success

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/SAP SE) — Der Aufsichtsrat der SAP SE hat Julia White und Scott Russell in den Vorstand berufen. White übernimmt die neu geschaffene Vorstandsfunktion als Chief Marketing and Solutions Officer, Russell leitet künftig die Customer-Success-Organisation. Er folgt auf Adaire Fox-Martin, die den Aufsichtsrat darüber informiert hat, dass sie das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Monatsende verlässt.

„Wir freuen uns sehr über die neuen Vorstandsmitglieder Julia White und Scott Russell, mit deren Unterstützung wir die strategische Ausrichtung der SAP weiter vorantreiben wollen“, sagt Professor Hasso Plattner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SAP SE. „Vielen Dank an Adaire Fox-Martin, die lange Jahre zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hat.“

White kommt zu SAP nach fast 20 Jahren bei der Microsoft Corporation, wo sie in den letzten fünf Jahren das Produktmarketing für Microsoft Azure geleitet hat. Zuvor verantwortete White das Produktmarketing für Microsoft Office 365 beim Umstieg in die Cloud. Die 47-jährige US-Amerikanerin verfügt über einen MBA der Harvard Business School und einen Bachelor-Abschluss der Universität Stanford. White arbeitet auch künftig in den USA, sie ist mit Wirkung zum 1. März für drei Jahre in den Vorstand berufen. Ihre Aufgabe wird schwerpunktmäßig sein, den Go-to-Market-Ansatz der SAP hinsichtlich Produkt-, Branchen- und digitalem Marketing zu stärken und die Erfordernisse von Kunden und SAP-Ökosystem mit der Produktentwicklung zu verknüpfen.

„Wir befinden uns in einer entscheidenden Transformationsphase“, sagt White. „SAP besitzt die einmalige Chance, erfolgreiche Unternehmensführung neu zu definieren. Dementsprechend hat der Vorstand die strategischen Weichen gestellt, um Cloud-Innovationen zu beschleunigen. Ich freue mich darauf, hierbei einen wichtigen Beitrag zu leisten und danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen, das er mir entgegenbringt.“

Russell bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Management, Beratung und Technologie in seine neue Rolle ein. Unter seiner Leitung als Präsident Asia Pacific Japan (APJ) wuchs die SAP-Region in den vergangenen drei Jahren überdurchschnittlich, SAP ist dort inzwischen deutlich stärker präsent. Durch ihn hat sich APJ zu einem der am schnellsten wachsenden Cloud-Märkte der SAP weltweit entwickelt. Russell war bereits in zahlreichen Führungspositionen bei SAP tätig, er kam 2010 von IBM. Der 47-jährige Australier wurde mit Wirkung zum 1. Februar für eine dreijährige Amtszeit in den Vorstand berufen. Russell wird die Vertriebs- und Servicestrategie der SAP weiterentwickeln, dabei den Kundenerfolg in den Vordergrund stellen und die Zusammenarbeit des Unternehmens mit dem Ökosystem vorantreiben.

„Ich fühle mich geehrt und möchte dem Aufsichtsrat für das Vertrauen danken, das er in mich setzt“, sagt Russell. „Mit einem der besten Teams in der IT-Branche baue ich auf dem großartigen Fundament auf, das Adaire Fox-Martin gelegt hat. Sie genießt meinen tiefsten Respekt für ihre Führung und den Weitblick, den sie während unserer langjährigen engen Zusammenarbeit gezeigt hat. Eine glänzende Zukunft liegt vor uns, in der wir die digitale Transformation unserer Kunden auf der ganzen Welt vorantreiben und beschleunigen werden.“

„Ich freue mich sehr, diese außergewöhnlichen Führungskräfte in unserem Vorstand willkommen zu heißen“, sagt Christian Klein, Vorstandssprecher der SAP SE und Mitglied des Vorstands. „Julia und Scott bringen ungewöhnlich große Kundenempathie mit, gepaart mit großer Erfahrung in den Bereichen Transformation und Innovation. Damit sind wir bestens für die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten gerüstet: den Kundenerfolg zu steigern, Ko-Innovation zu fördern und den Wert für unsere Stakeholder zu erhöhen. Der Vorstand und ich heißen Julia und Scott herzlich willkommen.“

Klein weiter: „Adaire Fox-Martin ist seit vielen Jahren eine vertraute Partnerin. Sie war immer eine inspirierende und einfühlsame Führungspersönlichkeit. 2020 hat sie die Umwandlung unserer Vertriebs-, Service- und Partnerorganisation in den jetzigen Vorstandsbereich Customer Success vorangetrieben. Ich wünsche ihr alles Gute.“

„Es war ein großes Privileg, am Erfolg von SAP in den letzten Jahren beteiligt gewesen zu sein“, sagt Fox-Martin. „Mit der erfolgreich abgeschlossenen ersten Phase der Customer-Success-Transformation sind nun die Weichen gestellt, um die Vision der SAP zu verwirklichen. Ich wünsche Christian, dem Vorstand und dem herausragenden Team der SAP viel Erfolg, um das Unternehmen weiter voranzubringen.“