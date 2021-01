Mannheim – Fernsehgottesdienst auf RNF aus der Petruskirche – Am Sonntag, 17. Januar geht es in der Hochzeitskirche um die „Hochzeit zu Kana“

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 17. Januar um 10 und um 14 Uhr strahlt das Rhein-Neckar-Fernsehen einen Gottesdienst aus der evangelischen Petruskirche aus. Sie ist eine von vier evangelischen Hochzeitskirchen in Mannheim. Das passt gut zum Predigttext dieses Sonntags, der „Hochzeit zu Kana“. Was tun, wenn etwas fehlt, wenn perfekt geplant wurde und dann doch etwas schief geht? Das Johannesevangelium erzählt davon in der „Hochzeit zu Kana“, bei der auch Jesus und seine Jünger anwesend waren. Sie erlebten mit, wie beim Fest der Wein ausgeht. Was das Johannesevangelium dann in dieser Wundererzählung berichtet, hat Eingang in unsere Sprachwelt gefunden: Jesus verwandelte Wasser in Wein. Pfarrerin Anna Maria Baltes spricht in ihrer Predigt darüber, dass das unperfekte Leben mit Jesus zum Fest wird.

Die 1872 eingeweihte Dorfkirche mit ihrem großen angrenzenden Petruspark ist gemeinsam mit der Christuskirche (Oststadt), der Matthäuskirche (Neckarau) und der Pfingstbergkirche (Rheinau) eine von vier evangelischen Hochzeitskirchen in Mannheim. Infos unter: www.ekma.de/Hochzeitskirchen. Musikalisch wird der rund 30-minütige Gottesdienst von Richard Humburger an der Orgel und Annette Theuring am Chello begleitet. Weitere Mitwirkende sind Axel Koch und Felix Pauli. Nach der Ausstrahlung ist der Gottesdienst rund um die Uhr zu sehen in der Mediathek www.rnf.de/kirche. Das Programm von RNF ist in allen Kabelnetzen der Metropolregion Rhein-Neckar frei empfangbar und bundesweit über das IPTV-Angebot der Telekom. Der RNF-Livestream ist via Satellit / Kanal „Lokal-TV-Portal HD“ oder DVB-T2 Kanal „Lokal-TV-Portal HD“ abrufbar, im Web über www.rnf.de, auf allen Smartphones, SmartTVs und Tablets per RNF App, in TV-Sticks und Boxen von Apple TV und Amazon FireTV und über Google Chrome Cast. Foto: Johannes Vogt