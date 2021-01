Landau – Terminvereinbarung Corona-Schutzimpfung – Gemeindeschwestern plus bieten Hilfestellung

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Seniorinnen und Senioren, die bei der Terminvereinbarung der Corona-

Schutzimpfungen Hilfestellung benötigen, können sich an die Gemeindeschwestern plus wenden. Die für die jeweiligen Verbandsgemeinden im Kreis und für die Stadt Landau zuständigen Fachkräfte bieten beispielsweise Hilfe beim Ausfüllen von Formularen und bei der onlinebasierten Eingabe von Daten an. Auf das Angebot weisen nun die Kreisverwaltung und die Stadtverwaltungen hin. „Oftmals wissen Seniorinnen und Senioren, die auf dem telefonischen Weg keinen Termin für die Corona-Schutzimpfung erhalten können, nicht weiter, weil sie aufgrund des hohen Anrufaufkommens nicht bei der Landeshotline durchkommen. Wir möchten den älteren Bürgerinnen und Bürgern eine weitere Hilfestellung bieten und konnten die Gemeindeschwestern plus für dieses Angebot ins Boot holen. Gerade Menschen, die Hilfe bei der onlinebasierten Eingabe Hilfe benötigen, erhalten diese von den Gemeindeschwestern plus.

Wir freuen uns über dieses weitere Unterstützungsangebot und danken den Gemeindeschwestern plus für ihr Engagement“, so Landrat Dietmar Seefeldt, Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Marc Weigel. Das Demografiereferat der Kreisverwaltung weist darauf hin, dass eine Rechtsberatung oder rechtliche Vertretung durch die Gemeindeschwestern plus nicht stattfindet. Sofern Auskünfte vom Hausarzt erforderlich sein sollten, sind diese von den Senioren selbst einzuholen. Die Gemeindeschwestern plus führen lediglich