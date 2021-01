Hockenheim – Stadtbibliothek führt Abholservice ein

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage bleibt die Stadtbibliothek Hockenheim bis voraussichtlich Ende des Monats geschlossen. Eine Öffnung danach steht unter dem Vorbehalt der Vorgaben der Landesregierung. Das bedeutet aber nicht, dass „Bücher-Fans“ deshalb auf dem Trockenen bleiben müs-sen. Die Stadtbibliothek Hockenheim startet ab Dienstag, 19. Januar 2021, einen neuen Abholservice. Damit ist für Lesenachschub gesorgt. „Wir möchten, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer weiterhin mit interessanten und spannenden Büchern und Medien versorgt werden. Unser neuer Ab-holservice hilft dabei, gut unterhalten durch den verlängerten Corona-Lockdown zu kommen“, erklärt Dieter Reif, Leiter der Stadtbibliothek Ho-ckenheim, das neue Angebot.

Abholservice: So geht´s

Die Nutzerinnen und Nutzer können über die Internetseite (www.stadtbibliothek-hockenheim.de) das Programm OPAC aufrufen und die gewünschte Medien (unter anderem Bücher, CDs, DVDs) aussuchen. Diese Medien können im Anschluss bevorzugt per E-Mail (stadtbibliothek@hockenheim.de) oder dienstags bis samstags von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06205 21-663 bestellt werden. Dafür ist die Angabe der Lesernummer für die Ausleihe beim Abholservice zwingend erforderlich. Die bestellten Medien können von den Nutzerinnen und Nutzern nach Ter-minvereinbarung bei der Stadtbibliothek Hockenheim abgeholt werden. Sie werden davor von den Mitarbeitern bereitgestellt und auf die Nutzerinnen und Nutzer verbucht. Die Ausgabe erfolgt kostenlos zum vereinbarten Ter-min über das benachbarte Fenster am Haupteingang. Abhol-Termine sind von Dienstag bis Freitag jeweils zwischen 14 bis 18 Uhr möglich. Derzeit ist keine Rückgabe entliehener Medien möglich. Die Nutzerinnen und Nutzer werden gebeten, die Medien bis zur Öffnung der Stadtbibliothek Hocken-heim zu behalten. Es fallen in diesem Zeitraum keine Kosten an.