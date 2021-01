Heppenheim – Drache Fafnir sucht ein neues Zuhause – Wirtschaftsförderung Bergstraße möchte im Rahmen eines Wettbewerbs für die Skulptur einen neuen Besitzer finden – Bis zum Beginn der Renovierungsarbeiten stand der rote Drache in der Tourist-Information NibelungenLand in Lorsch

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Jahrelang zierte der Drache Fafnir den Innenraum der Tourist-Information NibelungenLand in Lorsch. Nun sucht die Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), unter deren Dach die Tourist-Information NibelungenLand agiert, für die Skulptur ein neues Zuhause. „Nach grundlegenden Renovierungsarbeiten und der Neugestaltung der Räumlichkeiten gibt es für Fafnir leider nicht mehr genug Platz im Alten Rathaus in Lorsch“, erläutert Loreen Last, Projektleiterin bei der Tourismusagentur/WFB. Aus diesem Grund startet die kreisweite Wirtschaftsförderung einen Wettbewerb, um einen neuen Besitzer für Fafnir zu finden. Der Gewinner erhält die Drachenskulptur kostenlos. „Wir möchten den liebgewonnenen Drachen in guten Händen wissen“, so Last. Die rote Figur ist aus Fiberglas, 1,6 Meter hoch, lackiert, wetterfest und recht stabil.

Dennoch sollte sie nicht dauerhaft als Kletterobjekt genutzt werden, da sich sonst die Farbe schnell abnutzt. Weitere Informationen befinden sich im Bewerbungsbogen, der von Interessenten per E-Mail an info@nibelungenland.net mit dem Betreff „Fafnir“ angefordert werden kann. Den Bewerbungsbogen finden Sie auch online unter www.nibelungenland.net. Info: Interessenten können sich ab sofort bis zum 28. Februar 2021 bewerben. Der Gewinner wird Mitte März 2021 bekannt gegeben. Rückfragen können jederzeit per E-Mail an die Tourist-Information NibelungenLand gestellt werden (info@nibelungenland.net).