Heidelberg – Trotz Gegenverkehr überholt – Lkw und entgegenkommendes Auto gestreift – 13.000 Euro Sachschaden

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag gegen 16:00 Uhr konnte die Polizei auf dem Feldweg, der von der Waldseer Straße in Richtung Binsfeld-Siedlung führt, einen parkenden BMW feststellen. In diesem befanden sich drei Jugendliche. Bei Erblicken des Streifenwagens warf einer der Fahrzeuginsassen ein Gegenstand in ein angrenzendes Feld, ein anderer ließ ein Gegenstand zu Boden fallen. Der ... Mehr lesen »