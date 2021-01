Heidelberg – Stadtbücherei Heidelberg startet kontaktlosen Abholservice

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kundinnen und Kunden der Heidelberger Stadtbücherei haben schon darauf gewartet und der Städtetag Baden-Württemberg gab am Mittwoch, 13. Januar 2021, grünes Licht: Die Stadtbücherei darf ab sofort einen kontaktlosen Abholservice anbieten. Das Angebot beginnt am kommenden Montag, 18. Januar, und gilt bis zur Wiedereröffnung der Stadtbücherei. Wer eine gültige BüchereiCard oder Metropolcard besitzt, kann seine Medienwünsche über verschiedene Kanäle einreichen: über ein Kontaktformular auf der Homepage www.stadtbuecherei.heidelberg.de, per E-Mail an stadtbuecherei.information@heidelberg.de oder telefonisch unter 06221 58 36100. Schülerinnen und Schüler können ihren Bedarf für Homeschooling und Prüfungen auch direkt an den ReferateCoach schicken per E-Mail an referatecoach@heidelberg.de. Alle Anfragen sollen mit Namen und Rückrufnummer versehen sein.

Auf jeden Ausweis können in Abständen von je 14 Tagen bis zu zehn Medien bestellt werden. Im Regelfall kann am Tag nach der Bestellbestätigung die kontaktlos organisierte Abholung am Eingang Kurfürstenanlage erfolgen. Telefon- und Abholzeiten sind Montag bis Freitag zwischen 10 Uhr und 16 Uhr. Medienrückgaben sind aus räumlichen Gründen derzeit nicht möglich. Die Ausleihfristen werden automatisch bis zur Wiedereröffnung verlängert. Neuanmeldungen und Ausweisverlängerungen sind telefonisch möglich. Der Online-Katalog, die virtuelle Zweigstelle metropolbib.de sowie die digitalen Angebote der Stadtbücherei auf der Homepage sind rund um die Uhr erreichbar.

Weitere Informationen unter www.stadtbuecherei.heidelberg.de