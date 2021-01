Frankenthal – Verkehrsunfallflucht in der Schmiedgasse

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die 30-jährige Fahrerin eines grünen Ford Focus parkte ihr Fahrzeug am 13.01.2021 gegen 12:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Schmiedgasse 78. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen frischen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 1000 EUR belaufen. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalles. An dem flüchtigen Fahrzeug dürfte sich der Schaden an der rechten Fahrzeugseite befinden. Grüne Lackanhaftungen sind wahrscheinlich. Zeugen können sich unter 06233-313 0 telefonisch melden.

