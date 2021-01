Wiesloch – Energiewende durch Bürgerenergie vorantreiben: Veranstaltung mit Ralf Frühwirt und Laura Zöckler

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(pm Kreisverbände Odenwald-Kraichgau und Kurpfalz-Hardt, Bündnis 90/Die Grünen) – Norbert Knopf, Landtagskandidat im Wahlkreis Wiesloch, diskutiert am 18. Januar um 19:30 Uhr mit Ralf Frühwirt und Laura Zöckler über die Energiewende in Bürgerhand. Ralf Frühwirt ist Aufsichtsratsvorsitzender der Leimener Bürgerenergiegenossenschaft (BEG Leimen) und Laura Zöckler Vorstandsmitglied der Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG). Beide sind für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und haben viel Wissen über Bürgerenergiegenossenschaften parat. Gemeinsam ist ihnen außerdem, dass sie seit vielen Jahren für die Energiewende in Bürgerhand eintreten und Projekte in der Region fördern. Aktuell stützt sich die Energiewende auf den Ausbau der Solarenergie. Bürgerenergiegenossenschaften bieten sich hier an, Dächer mit Solaranlagen zu bebauen und Anlagen zu betreiben. Die Bürger können sich mit eigenem Geld an den Genossenschaften beteiligen und werden so zu Miteigentümern. Sie können auch lokal und regenerativ erzeugten Strom über Bürgerenergiegenossenschaften beziehen. Wie das alles funktioniert und was man als Privatperson oder Kommune hier tun kann wird in der Veranstaltung erklärt. Anschließend ist viel Raum für Fragen und Diskussionen.

Die Zugangsdaten für die Onlineveranstaltung finden sich auf der Seite norbert-knopf.de.